Trapianti, Veneto prima regione per donazioni. Stefani, “Cultura della donazione ha radici profonde nella solidarietà dei Veneti”

Venezia, 4 agosto 2026

“In quello che viene indicato come il miglior anno di sempre a livello nazionale per il numero di donazioni, il Veneto è primo tra le regioni, presentando i tassi più elevati con 49,3 donatori per milione di abitanti. È un dato che ci riempie di orgoglio perché fonde lo spirito di solidarietà che da sempre appartiene alla nostra gente con l’eccellenza raggiunta dal nostro modello sanitario e dal sistema trapiantistico oltre che la grande capacità dei nostri professionisti”.

A dirlo è il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commentando i dati del Report analitico 2025, pubblicato dal Centro nazionale trapianti: un quadro completo dell’attività della Rete trapiantologica italiana che si pone seconda per donazioni tra quelle dei grandi paesi europei e in cui primeggia il Veneto tra le regioni.

“Non sono dati costruiti in un giorno – sottolinea il presidente Stefani -. La cultura della donazione ha le sue radici profonde nella generosità dei Veneti e in uno straordinario lavoro di sensibilizzazione e divulgazione che professionisti della sanità e i tantissimi volontari delle associazioni del settore portano avanti da anni con entusiasmo e grande competenza. Questa è la terra dove nel 1985 è stato portato a termine il primo trapianto cardiaco italiano in seguito alla sensibilità della famiglia di un giovane donatore, dove i centri di Padova, Verona e altre realtà primeggiano tra quelle internazionali, dove le banche dei tessuti e degli occhi sono ai primi posti in Europa per i numeri della raccolta e delle processazioni. La donazione e il trapianto sono lo specchio di un sistema sanitario di eccellenza, sempre attivo grazie a equipe sanitarie altamente qualificate e operative 24 ore su 24. A loro, ai volontari e alle famiglie dei donatori esprimo riconoscenza per il raggiungimento di questo risultato”.