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    mercoledì 5 Agosto
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    Polizia Locale: controlli ai Bastioni con recupero di due ebike rubate

    Polizia Locale 1 Min Read

    Il rafforzamento dei controlli nelle aree verdi più sensibili da parte degli ufficiali e agenti della Polizia locale di Verona hanno permesso di sequestrare due ebike probabili oggetto di furto ai Bastioni di via Lega Veronese.

    I mezzi erano nascosti da teli e coperte, probabilmente per essere poi venduti a soggetti che li avrebbero poi fatti sparire dal territorio comunale. 

    Le due biciclette elettriche, una marca cube colore nero con inserti rossi e una marca rockrider di colore nero, sono al comando di via del Pontiere in attesa di essere restituite ai legittimi proprietari, forse due turisti.

    Identificate inoltre a seguito dei controlli 14 persone, tre ordini di allontamento notificati e 27 sanzioni al codice della strada, di cui 12 a monopattinisti per assenza del casco, targhino o copertura assicurativa.

    Verifiche effettuate anche nelle aree verdi di borgo Venezia e borgo Santa Croce, con l’identificazione di due donne, senza fissa dimora, che hanno problemi psichiatrici, che rifiutano aiuti, e pertanto segnalate ai Servizi sociali.

    In allegato foto delle bici recuperate.

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