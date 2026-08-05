Polizia Locale: controlli ai Bastioni con recupero di due ebike rubate

Il rafforzamento dei controlli nelle aree verdi più sensibili da parte degli ufficiali e agenti della Polizia locale di Verona hanno permesso di sequestrare due ebike probabili oggetto di furto ai Bastioni di via Lega Veronese.

I mezzi erano nascosti da teli e coperte, probabilmente per essere poi venduti a soggetti che li avrebbero poi fatti sparire dal territorio comunale.

Le due biciclette elettriche, una marca cube colore nero con inserti rossi e una marca rockrider di colore nero, sono al comando di via del Pontiere in attesa di essere restituite ai legittimi proprietari, forse due turisti.

Identificate inoltre a seguito dei controlli 14 persone, tre ordini di allontamento notificati e 27 sanzioni al codice della strada, di cui 12 a monopattinisti per assenza del casco, targhino o copertura assicurativa.

Verifiche effettuate anche nelle aree verdi di borgo Venezia e borgo Santa Croce, con l’identificazione di due donne, senza fissa dimora, che hanno problemi psichiatrici, che rifiutano aiuti, e pertanto segnalate ai Servizi sociali.

In allegato foto delle bici recuperate.