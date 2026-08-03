Polizia Locale: rubato un tablet a turista americano, denunciata la persona trovata poco dopo in possesso

La Polizia Locale è intervenuta nella serata di domenica tra via Adigetto e via Torbido, dopo la segnalazione di un turista americano, cui era stato aperto, il veicolo noleggiato per le vacanze e dal quale è stato asportato un tablet del valore di oltre un migliaio di euro. Grazie alla geolocalizzazione attiva sul tablet, le pattuglie del Reparto Motorizzato e della Delegazione territoriale, hanno individuato un 40enne, pluripregiudicato e soggetto a obbligo di firma giornaliero in possesso del device e accompagnato al comando di via del Pontiere per la fotosegnalazione e la verifica del titolo di soggiorno all’Ufficio Immigrazione, risultato scaduto da diversi mesi. Il tablet è stato restituito già nella notte al cittadino statunitense mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i successivi adempimenti.

Nel fine settimana la Polizia Locale ha proceduto a identificare 29 persone, con sette verbali per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, e con ben 269 violazioni al Codice della Strada tra sabato e domenica, anche con l’attivazione di specifici posti di controllo sia verso le località del lago di Garda che verso la Lessinia. Sette gli incidenti stradali rilevati con dodici persone che hanno dovuto ricorrere a cure mediche, nessuno in gravi condizioni.