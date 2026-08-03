Polizia di Verona – Cerimonia di consegna degli alamari agli Agenti in prova 233° corso di formazione allievi agenti

Sì è appena conclusa la cerimonia di consegna degli alamari ai 3.133 Agenti in prova della Polizia di Stato del 233° Corso di formazione.

Il momento solenne è culminato quando i primi classificati, nelle graduatorie finali delle singole Scuole interessate dal Corso, sono stati ricevuti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, il quale, alla presenza del Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, ha personalmente conferito gli alamari ai giovani neo assunti.

Analoga cerimonia si è svolta per gli altri Agenti, alla presenza di familiari ed amici, direttamente nelle 13 Scuole della Polizia di Stato ovvero le Scuole Allievi Agenti di Abbasanta, Alessandria, Campobasso, Caserta, Cesena, Peschiera del Garda, Pescara, Piacenza, Brescia, Nettuno, Spoleto, Trieste e Vibo Valentia.

Presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, la cerimonia si è svolta questa mattina nel Piazzale “Emanuela Loi”, dove 208 frequentatori del 233° Corso Allievi Agenti, al termine del percorso formativo semestrale, hanno ricevuto gli alamari, assumendo la qualifica di Agenti in prova, nonché quella di Agenti di Polizia Giudiziaria e Agenti di Pubblica Sicurezza.

Alla presenza dei familiari, delle autorità e del personale della Scuola, l’apposizione degli alamari sulle uniformi da parte dei propri cari ha rappresentato il momento più significativo della cerimonia, sancendo simbolicamente il passaggio da Allievo Agente ad Agente in prova e l’inizio di una nuova fase al servizio dello Stato e dei cittadini.

Nel corso della manifestazione, l’Agente in prova Pamela Ada Ruta, originaria di Rosolini (SR), ha rivolto il saluto del corso, ripercorrendo le tappe di un percorso caratterizzato da impegno, sacrificio, spirito di squadra e dedizione ai valori della Polizia di Stato.

Il Direttore della Scuola, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Teresa Perna, nel suo intervento ha ricordato come gli alamari rappresentino non soltanto un simbolo di appartenenza all’Istituzione, ma soprattutto una responsabilità da onorare quotidianamente attraverso professionalità, equilibrio, umanità e senso del dovere.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati attestati di compiacimento agli Agenti in prova e al personale del quadro permanente distintisi per professionalità, spirito di iniziativa e senso del dovere:

Agente in prova Cristina Pippia, di Bonarcado (OR), per l’intervento effettuato in soccorso di un uomo accidentalmente caduto nelle acque del fiume Mincio;

Agente in prova Samuele Sebastiano Sandri, di Cavalese (TN), per l’equilibrio e le capacità relazionali dimostrate nella gestione di un intervento per lite;

Agente in prova Claudia Previti, di Messina, per aver messo a disposizione dell’Amministrazione la propria professionalità di trombettista ogni qualvolta è stato necessario;

Ispettore Emiliano Renda, per l’impegno profuso nell’organizzazione e nella gestione delle visite scolastiche presso la Scuola;

Assistente Capo Coordinatore Michele Grando, per il tempestivo intervento di soccorso prestato a persone coinvolte in un incidente causato dal crollo di un grosso ramo d’albero;

Assistente Capo Jessica Fornai, per la professionalità e il particolare scrupolo dimostrati nella gestione del patrimonio e dei beni dell’Amministrazione.

Sono stati inoltre premiati gli Agenti in prova che hanno conseguito i migliori risultati nelle materie pratiche del corso:

Beatrice Zorzetto, di Brendola (VI), prima classificata in Tecniche Operative nei Servizi di Polizia;

Alessia Marra, di Bressanone (BZ), prima classificata in Circolazione Stradale e Impiego dei Veicoli di Servizio;

Oliver Romeo Scatto, di Venezia, primo classificato in Difesa Personale;

Gabriele Carmelo Di Maria, di Ragusa, primo classificato in Pratica Armi e Addestramento al Tiro.

La giornata si è conclusa in un clima di forte partecipazione ed emozione, condiviso con le famiglie dei neo Agenti, che da oggi proseguono il proprio percorso professionale portando con sé il patrimonio di valori e competenze acquisito durante la formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda.

Con il passaggio dallo status di Allievi Agenti a quello di Agenti in prova, i neo poliziotti potranno essere impiegati nei servizi operativi e, dopo l’imminente giuramento, raggiungeranno i reparti di assegnazione distribuiti su tutto il territorio nazionale.