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    Polizia Locale: ricerca veicolo fuggito dopo incidente in Borgo Roma

    Polizia Locale 1 Min Read

    Incidente con fuga questa mattina all’intersezione tra via Merano e via Trieste. Lo schianto si è verificato intorno alle 8.15 e ha visto coinvolti una bicicletta a pedalata assistita e un’automobile di colore chiaro, pare bianca. Ferito il ciclista, un 28enne, trasferito al Polo Confortini per alcune lesioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. Per qualsiasi segnalazione in merito all’incidente, contattare la Polizia Locale al numero 045 8078411.

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