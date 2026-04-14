Polizia Locale: grazie a due ragazzini arrestato ladro in un supermercato

E’ stato convalidato l’arresto con obbligo di firma

Durante il deflusso del Vinitaly, nel pomeriggio di domenica, la Polizia locale ha proceduto all’arresto in via Belgio di un 35enne, che poco prima si era reso protagonista di un furto all’interno di un supermercato in via Roveggia. L’uomo, fuggito dell’esercizio commerciale, è stato inseguito prima dagli addetti del negozio e poi, in bicicletta, dai due ragazzi, che non lo hanno mai perso di vista e che hanno immediatamente allertato due agenti della Polizia locale, in servizio di viabilità per la fiera, che hanno prontamente bloccato il ladro. La merce è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato. Questa mattina la direttissima. E’ stato convalidato l’arresto con obbligo di firma. “Si parla troppo spesso di minorenni violenti, fuori controllo o che non hanno attenzioni verso il prossimo – dichiara l’Assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi – ma ieri queste cose sono state smentite dalla pronta segnalazione dei due ragazzini, che ringraziamo e che, senza mai mettere a rischio la propria incolumità, sono state vedette provvidenziali sul territorio, allertando subito la Polizia locale”.