Polizia Locale: controlli sulla sicurezza urbana, con arresto per droga e denunce per occupazione abusiva di edificio

Prosegue l’attività di controllo del territorio in città, a tutela della sicurezza urbana. Nel pomeriggio di giovedì lungo i bastioni di Circonvallazione Oriani, unitamente alle unità cinofile, personale del reparto territoriale ha arrestato un 38enne, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a bordo di una bici elettrica che è stata sequestrata dagli agenti, svolgeva attività di vendita di sostanza stupefacente a vari clienti, spostandosi con grande rapidità grazie al mezzo a due ruote.

Bloccato dagli agenti è stato trovato in possesso di quasi 40 gr. di hashish e di 465 euro, sequestrati e probabile provento delle attività criminose.

L’uomo non ha saputo giustificare il possesso dei soldi, non avendo un lavoro. Dopo l’udienza di convalida, all’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora in altra provincia.

Nell’ambito poi delle attività richieste dai cittadini, questa mattina gli agenti del reparto motorizzato sono entrati in un uno stabile di via Copernico, abbandonato da molti anni, dove il proprietario aveva segnalato e denunciato accessi abusivi.

Sono stati individuati una ventina di giacigli e quattro persone, tutte senza fissa dimora, che sono state denunciate per occupazione abusiva di edificio.

Controlli straordinari anche nella zona dell’ospedale di borgo Roma, dove da alcuni giorni sono aumentati i venditori ambulanti e i parcheggiatori abusivi che molestano gli utenti che si recano presso la struttura sanitaria. In alcuni casi, si parla di vere molestie a donne che vengono inseguite a piedi fino a che non viene consegnato del denaro. Questi comportamenti vanno subito segnalati alla Polizia locale. Cinque le persone identificate e sanzionate.

Inoltre continua l’attività antidegrado in centro storico, con sanzioni ad un artista di strada abusivo, già sanzionato in precedenza e che usa amplificatori e brani pre-registrati, due centurioni attorno l’Anfiteatro Arena e tre plateatici di attività ricettive che si erano allargate rispetto alle concessioni rilasciate dal settore Commercio. Sono infatti aumentate le segnalazioni alla centrale operativa, anche da parte di residenti rispetto a cartelli, ombrelloni, tavoli e sedie che occuperebbero abusivamente suolo pubblico e marciapiedi impedendo il passaggio ai pedoni e turisti.