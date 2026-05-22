Polizia di Verona – Oltre 1.000 permessi di soggiorno consegnati nel corso delle aperture straordinarie dell’Ufficio Immigrazione

Sono oltre 1.000 i permessi di soggiorno consegnati nel corso delle aperture straordinarie effettuate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona nella giornata di sabato scorso, nel pomeriggio di mercoledì e nella giornata di ieri, festività del Santo Patrono della città.
L’ampliamento delle fasce di apertura al pubblico degli sportelli, predisposto ad integrazione della consueta attività dell’Ufficio, ha consentito di incrementare le operazioni di consegna dei titoli di soggiorno e di agevolare l’utenza.
Il dato si aggiunge al cospicuo numero di documenti già rilasciati giornalmente dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione, impegnati nella gestione delle pratiche relative al soggiorno dei cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale.
Le aperture effettuate nei giorni scorsi rientrano tra le iniziative organizzative predisposte, a cadenza periodica, dalla Questura di Verona al fine di garantire continuità ed efficienza nell’erogazione del servizio.