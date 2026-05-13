Polizia di Verona – Arrestato dalla Polizia di Stato un ventunenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, nella serata di ieri, un cittadino tunisino di ventuno anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato dagli agenti delle Volanti nei pressi del Teatro Camploy, in via Cantarane, durante un servizio di controllo del territorio.

Intorno alle 21.40, i poliziotti hanno notato un gruppo di quattro giovani seduti sulle scalinate del teatro. L’attenzione degli operatori si è concentrata in particolare su uno di loro che, alla vista della pattuglia, ha tentato di occultare alcuni oggetti dietro di sé. Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo. Durante gli accertamenti, il ventunenne ha consegnato spontaneamente un pacchetto di sigarette all’interno del quale sono state rinvenute due dosi già confezionate di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish, oltre ad ulteriori involucri contenenti un piccolo panetto della stessa sostanza ed una bustina con polvere bianca, risultata positiva al test per la cocaina.

Nel corso delle verifiche, gli operatori hanno inoltre rinvenuto, nei pressi del punto in cui il giovane era seduto, un ulteriore involucro contenente hashish, già suddivisa in dosi. Durante la successiva identificazione degli altri tre giovani, il ventunenne ha tentato di allontanarsi, lasciando cadere a terra un altro pacchetto di sigarette, al cui interno era custodito un ulteriore quantitativo di hashish.

Alla luce di quanto emerso, la droga rinvenuta – pari circa a 48 grammi di hashish e 0,47 grammi di cocaina – è stata sequestrata e il ragazzo è stato accompagnato in Questura dove, all’esito degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che in diverse fasi del controllo ha opposto resistenza attiva assumendo un atteggiamento non collaborativo e a tratti aggressivo nei confronti degli agenti, è stato altresì denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.