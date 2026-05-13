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    Discariche,Barbera (FdI): “Ora più tutele per i territori di confine. Chiediamo l’estensione anche alle zone fragili”

    Politica Veneto 2 Mins Read

    “Una giornata che i cittadini aspettavano da tempo. Con l’approvazione del provvedimento che introduce lo stop temporaneo a nuovi impianti di smaltimento rifiuti entro 10 chilometri dai confini regionali, il Consiglio regionale del Veneto dà un segnale concreto di attenzione verso ambiente, la salute pubblica e i territori più fragili come il villafranchese”.

    Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudia Barbera, dopo l’approvazione ieri sera in aula della delibera di Giunta che prevede lo stop alle discariche nelle zone di confine. E alla presentazione di un ordine del giorno per estendere le medesime tutele ai territori fragili, sottoposti a pressione ambientale, anche se fuori dal limite perimetrale regionale.

    “Si tratta di una scelta di responsabilità e buon senso – spiega Barbera – che punta a costruire regole condivise tra Regioni e a tutelare aree particolarmente delicate come quelle di ricarica degli acquiferi dell’alta pianura veneta e del villafranchese. Come Fratelli d’Italia abbiamo sostenuto con convinzione questo percorso fin dall’inizio della legislatura. In primis ascoltando le richieste di cittadini, amministratori e realtà locali che chiedevano maggiore tutela e maggiore equilibrio ambientale. E poi presentando mozioni ed ordini del giorno per arrivare a questo risultato. Un traguardo che manda un messaggio ai nostri territori: le istituzioni ci sono, ascoltano i cittadini e lavorano per il bene pubblico. Da ex assessore di Villafranca non potevo non fare mia questa battaglia. Da oggi deve partire una pianificazione sempre più attenta alla sostenibilità territoriale e alla difesa delle aree fragili”.

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