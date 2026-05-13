Campi scuola Alpini tra valori, ambiente e storia

Sono stati presentati oggi, mercoledì 13 maggio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, i campi estivi per ragazzi organizzati dalla Sezione Alpini di Verona.

Sono intervenuti per la Sezione Alpini: David Favetta, Vicepresidente Vicario; Giovanni Governo, Vicepresidente e Giampietro Dal Zotto, responsabile Campi Scuola. Erano, inoltre, presenti Vasco Senatore Gondola, storico e direttore de “Il Montebaldo” e il Sindaco di Ferrara di Monte Baldo, Carla Giacomazzi.

Gli Alpini scaligeri promuoveranno diversi campi scuola, anche fuori provincia, orientati a trasmettere ai più giovani i valori associativi – quali solidarietà, collaborazione e rispetto per il territorio – attraverso attività pratiche di volontariato, vita in comune e conoscenza dell’ambiente. Gli appuntamenti – dedicati a diverse fasce d’età – si svolgeranno tra giugno e agosto a Ferrara di Monte Baldo, Enego (Vicenza) e Zevio.

Le attività previste durante le settimane dei campi comprendono la formazione sulle basi della Protezione Civile tramite simulazioni e workshop con i volontari dell’ANA, l’educazione all’orientamento e al rispetto ambientale attraverso escursioni guidate e momenti di approfondimento storico finalizzati a comprendere il valore della pace. La vita quotidiana nei campi sarà strutturata attorno a pratiche di condivisione e gestione comune degli spazi e dei pasti.

Il programma prevede, presso il rifugio ANA “Ugo Merlini” di Ferrara di Monte Baldo, tre campi distinti per fasce d’età: il primo dal 26 giugno al 5 luglio per i nati tra il 2009 e il 2012, il secondo dal 13 al 19 luglio per i nati tra il 2012 e il 2014 e, il terzo, dal 25 luglio al 1° agosto per i nati tra il 2013 e il 2015.

Inoltre, dal 4 al 18 luglio a Enego sull’Altopiano dei 7 Comuni, si terrà un campo scuola nazionale gestito dalla Sezione di Verona per giovani dai 16 ai 24 anni, mentre dal 7 al 13 giugno a Zevio è in programma il campo “Anche io sono la Protezione Civile”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

Per informazioni e contatti: https://www.anaverona.it/campi-scuola-sezionali-2026/ .