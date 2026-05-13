Meteo. Domani tempo instabile con rovesci e probabili fenomeni intensi. Su quasi tutto il Veneto dichiarata la fase di “Attenzione” per “criticità idrogeologica per temporali”

Venezia, 13 maggio 2026

Il Meteo regionale segnala che domani, giovedì 14 maggio, il tempo sarà instabile con probabili rovesci e temporali già dalla mattinata, in particolare sui settori centro-meridionali del Veneto. Localmente, saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con pioggia anche consistente. Il limite delle nevicate è fissato intorno ai 1500-1800 m, a tratti anche più in basso, specie sui rilievi delle Dolomiti.

Dalle 8.00 di domani, giovedì 14 maggio, fino alla mezzanotte dello stesso giorno, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha previsto la fase operativa di “Attenzione” per criticità “Idrogeologica per temporali” in 7 bacini idrografici: Piave Pedemontano (BL – TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI – BL – TV -VR), Adige-Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta -Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave, Sile e Bacino scolante in Laguna (VE-TV-PD), Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).