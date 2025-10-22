Maltempo, allerta gialla in tre zone del Veneto per criticità idrogeologica, e su tutta la regione per forte vento

Venezia, 22 ottobre 2025



Nella seconda parte di giovedì 23 ottobre è atteso il transito sulla regione di un intenso impulso perturbato da nord-ovest associato alla rapida formazione di minimo di pressione sul nord Italia. Sul Veneto è prevista una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e quantitativi da contenuti sulla pianura centro-meridionale ad abbondanti su zone montane e pedemontane con massimi su Prealpi orientali. Saranno probabili rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura dove non sono da escludere locali fenomeni intensi (rovesci e raffiche di vento). Dal primo pomeriggio di giovedì rapida intensificazione dei venti fino a risultare a tratti forti, anche con raffiche, sia sulla costa e parte della pianura interna che in quota, dapprima dai quadranti meridionali e in successiva rotazione dal tardo pomeriggio, da nord o nord-ovest in quota e da ovest su pianura e costa.

In considerazione di queste previsioni, in Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tre bacini del Veneto: VENE-A (Alto Piave), VENE-H (Piave Pedemontano) e VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), con validità dalle ore 12 alla mezzanotte di domani 23 ottobre. In queste zone saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.

E’ stata dichiarata inoltre la fase operativa di attenzione per vento forte dalle 12 alla mezzanotte di domani 23 ottobre su tutta la regione, estesa fino alle 9 di venerdì 24 ottobre su zone montane e pedemontane occidentali.