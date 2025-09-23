Close Menu
    Meteo, attesi forti temporali forti in molte zone del Veneto. Zaia: “Seguo la situazione; aperta la Sala Operativa della Protezione civile a Marghera”

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read
    20070612 - BOLOGNA - CRO:MALTEMPO: NUBIFRAGIO A BOLOGNA CON PIOGGE QUASI TROPICALI.L'Emilia da Parma a Bologna è stata colpita nel pomeriggio da violenti temporali che hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione. La zona di Bologna è stata quella più colpita, con circa 40 millimetri/ora di acqua, una quantità - ha sottolineato il responsabile della Protezione Civile regionale, Demetrio Egidi - "vicina ai livelli delle piogge tropicali".Nel capoluogo emiliano ci sono stati in particolare allagamenti in sottopassi della tangenziale e dell'asse attrezzato.In molti casi all'acqua si è aggiunta la grandine.GIORGIO BENVENUTI ANSA

    Venezia, 23 settembre 2025

    “A partire dalla tarda mattinata di oggi sono attesi forti temporali in Veneto, in particolare nell’area Pedemontana e sulla pianura/costa centro orientale. Seguo con attenzione la situazione, in stretto contatto con la Protezione civile regionale che oggi alle 9 ha aperto la Sala Operativa”.

    Lo annuncia il presidente Luca Zaia, in considerazione del bollettino emesso dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che ha dichiarato per oggi e domani l’allerta arancione e gialla in tutti i bacini del Veneto, sia per temporali che per criticità idrogeologica dovuta alle precipitazioni.

    “Invito i veneti a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti alle reali necessità sia nella giornata di oggi che di domani, fino al perdurare dei fenomeni più intensi del maltempo”, conclude Zaia.

