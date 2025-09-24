Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    giovedì 25 Settembre
    Demo

    Maltempo, ancora allerta gialla sul Veneto per temporali e criticità idrogeologica

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 24 settembre 2025

    Nella seconda parte di oggi mercoledì 24 settembre è prevista l’ultima fase della perturbazione che ha interessato la regione da martedì mattina con precipitazioni localmente molto abbondanti e forti temporali, anche persistenti e ripetuti.

    Nelle prossime ore dopo una iniziale pausa saranno probabili rovesci e temporali sparsi in spostamento da ovest/sud ovest a est/nord est, con possibili fenomeni localmente anche intensi su Prealpi e pianura (soprattutto forti rovesci, non esclusa qualche forte raffica e qualche grandinata), con tendenza ad esaurimento nel corso della serata a partire da ovest.

    In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla sia per temporali che per criticità idrogeologica in tutti i bacini del Veneto eccetto VENE-A (Alto Piave) e VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini). L’avviso è valido dalle 20 di oggi alla mezzanotte di giovedì 25 settembre; fino alle ore 20 rimane valida l’allerta diramata ieri.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy