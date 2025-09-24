Maltempo, ancora allerta gialla sul Veneto per temporali e criticità idrogeologica

Venezia, 24 settembre 2025

Nella seconda parte di oggi mercoledì 24 settembre è prevista l’ultima fase della perturbazione che ha interessato la regione da martedì mattina con precipitazioni localmente molto abbondanti e forti temporali, anche persistenti e ripetuti.

Nelle prossime ore dopo una iniziale pausa saranno probabili rovesci e temporali sparsi in spostamento da ovest/sud ovest a est/nord est, con possibili fenomeni localmente anche intensi su Prealpi e pianura (soprattutto forti rovesci, non esclusa qualche forte raffica e qualche grandinata), con tendenza ad esaurimento nel corso della serata a partire da ovest.

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla sia per temporali che per criticità idrogeologica in tutti i bacini del Veneto eccetto VENE-A (Alto Piave) e VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini). L’avviso è valido dalle 20 di oggi alla mezzanotte di giovedì 25 settembre; fino alle ore 20 rimane valida l’allerta diramata ieri.