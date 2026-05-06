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    Nasce la destinazione cicloturistica “South Garda Bike Region”

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    È stato presentato oggi, mercoledì 6 maggio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il progetto “South Garda Bike Region”, volto a promuovere e qualificare Castelnuovo del Garda e l’area sud del territorio gardesano come destinazione cicloturistica.

    Sono intervenuti per il Comune di Castelnuovo del Garda: il Sindaco Davide Sandrini, il Consigliere con delega alla Promozione turistica, Elena Tenero e il Consigliere con delega ai Percorsi ciclabili e pedonali, Tommaso Residori. Era, inoltre, presente Carolina Diana Rossi di Cadiro Studio.

    Il primo appuntamento del progetto è fissato il prossimo 17 maggio con l’“Opening Ride”, in cui il protagonista sarà il tracciato del Graspo del Moro, tra vigneti, punti ristoro e panorami sul lago. Due i percorsi promossi – a chi vorrà iscriversi gratuitamente – da 22 e 37 chilometri e adatti a gravel, MTB ed e-bike (southgardabikeregion.it).

    La mappatura e le indicazioni del Graspo del Moro, storico tracciato ciclistico di Castelnuovo del Garda, sono state aggiornate proprio nell’ambito del progetto “South Garda Bike Region”, con l’installazione di oltre 170 nuovi cartelli lungo l’itinerario e il posizionamento di quattro pannelli informativi con codici QR, che collegano il percorso fisico a contenuti digitali relativi al territorio attraversato.

    L’obiettivo di South Garda Bike Region, infatti, è sia rendere l’area sud del lago una destinazione ciclistica riconosciuta – con percorsi e segnaletica adeguati e funzionali – sia creare una rete locale di accoglienza e di servizi di supporto: ospitalità, cantine e artigiani.

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