Dodici scuole veronesi raccontano la cultura del rispetto  

Sono stati premiati oggi, mercoledì 22 aprile nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, alunni, alunne, studenti e studentesse delle scuole che hanno partecipato alla terza edizione del concorso per promuovere la cultura del rispetto e la parità di genere, promosso dalla Commissione alle Pari Opportunità della Provincia e riservato agli istituti veronesi.

Sono intervenuti: il Consigliere Provinciale alle Pari Opportunità, Sara Moretto e la Presidente della Commissione provinciale alle Pari Opportunità, Silvia Fiorio. Erano, inoltre, presenti per il Comune di San Bonifacio, il Commissario Straordinario Gaetano Losa; per Isola Rizza, il Sindaco Vittoria Calò; per Cerea, il Sindaco Marco Franzoni e il Vicesindaco con delega alle Pari Opportunità, Cristina Morandi; per Verona, la Consigliera alle Pari Opportunità Beatrice Verzè e, per Valpolicella Benaco Banca, sostenitrice dell’iniziativa, il Presidente Daniele Maroldi.

Al concorso – destinato alle scuole primarie e alle secondarie di primo grado, esteso da quest’anno anche alle secondarie di secondo grado – hanno partecipato dodici istituti. In tutto, la Commissione provinciale alle Pari Opportunità ha ricevuto 18 elaborati sul tema del rispetto: sei video, dieci elaborati grafici e due testi (una poesia e un decalogo), che sono stati esposti e proiettati oggi in Loggia. La Commissione, come nella precedente edizione, ha deciso di premiare tutti i partecipanti, rappresentati nella sala del Palazzo Scaligero da oltre 30 studenti, diversi docenti e dirigenti scolastici. Il premio consisterà in una visita guidata ed esclusiva, in collaborazione con Fondazione Arena, al Teatro Filarmonico, con accesso anche al backstage.

All’iniziativa hanno aderito quest’anno le scuole: San Lorenzo, Angelini e Montini (Castelnuovo del Garda); Aleardo Aleardi (Verona); Luciano Dal Cero (San Bonifacio); Carlo Anti ed Ettore Bolisani (Villafranca); Istituto comprensivo “Montecchia di Crosara”; Istituto comprensivo “2 Legnago”; scuola secondaria di primo grado di Isola Rizza e Oppeano; Istituto comprensivo di Bussolengo e la scuola dell’infanzia Maggioni di Cerea.