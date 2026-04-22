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    Eccezionale intervento al rene a Padova. Stefani, “Ancora un passo verso il futuro”

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    Venezia, 22 aprile 2026

    “All’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova è stato compiuto un nuovo passo nel futuro. Con orgoglio mi complimento con i sanitari dell’Unità Operativa di Urologia diretta dal Professor Fabrizio Dal Moro. Tecnica robotica, un organo realizzato in 3D identico a quello del paziente malato di tumore per studiare il miglior modo di intervenire, sanitari che hanno messo in campo tutta la loro eccellenza clinica proiettandosi senza remore in un territorio inesplorato. Bravi. Grazie anche a nome delle persone malate che potranno usufruire di questa svolta”.

    Cosi’ il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si complimenta con i sanitari dell’Azienda Sanitaria Patavina che hanno varcato una nuova soglia nella cura chirurgica di un paziente colpito da un voluminoso tumore al rene.

    “Già l’intervento costituisce un qualcosa di eccezionale – aggiunge Stefani – ma a questo si aggiungono incredibili tempi di dimissione post operatoria. Un giorno è infatti bastato per tornare a casa. Quando a grandi medici si mettono a disposizione strumenti d’avanguardia nessun risultato è precluso in partenza. Questo accade sempre più spesso in Veneto dove abbinare le capacità umane alle alte tecnologie è sempre vincente”.

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