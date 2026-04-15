Meloni. Solidarietà e vicinanza del presidente veneto Stefani

Venezia, 15 aprile 2026

“Quelli lanciati da Donald Trump alla premier Giorgia Meloni sono attacchi inaccettabili. Esprimo la piena e assoluta solidarietà alla Presidente del Consiglio e condivido con lei le espressioni a difesa di Papa Leone. Così facendo ha ricordato che le parole hanno sempre un peso e vanno usate con serietà e senso di responsabilità, soprattutto da coloro che hanno ruoli di così elevato rilievo istituzionale e internazionale. Il mondo ha bisogno di pace. Se lo crediamo veramente, come ci insegna il Pontefice, dobbiamo tutti cominciare da un linguaggio disarmato e disarmante”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, esprime vicinanza alla premier Meloni dopo quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.

“Qualsiasi giudizio politico è accettabile se viene espresso nei limiti della buona educazione e del rispetto – aggiunge Stefani -. Rappresentare una superpotenza mondiale non è un libretto al portatore per incassare la subalternità dei rappresentanti di altri stati”.

“La nostra storia – dice ancora Stefani – è fatta di fedeltà atlantica, di grande amicizia con gli Stati Uniti, di collaborazione indiscutibile tra le due sponde dell’oceano. Un rapporto che ha sempre trovato linfa nei grandi valori occidentali, tra i quali il rispetto della persona, della libertà, dei popoli e di chi li rappresenta è sempre stato fondamentale. Il clima che purtroppo il mondo sta vivendo impone a tutti ancora più cautela e senso della misura nelle uscite di facile effetto e nelle provocazioni”.