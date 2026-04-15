Difesa dell’autonomia democratica e dei valori costituzionali: solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime una riflessione articolata e una convinta solidarietà istituzionale alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a seguito delle tensioni diplomatiche emerse dopo le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ampiamente rilanciate dalla stampa internazionale.

Al di là delle dinamiche contingenti e delle inevitabili contrapposizioni tra leadership politiche, riteniamo centrale ribadire un principio cardine della cultura dei diritti umani: l’autonomia decisionale degli Stati democratici non può essere subordinata a logiche di influenza personale o a pressioni geopolitiche estranee al rispetto delle istituzioni e delle coscienze civili.

La posizione espressa dalla Presidente Meloni – sintetizzata nella dichiarazione “nessuna sudditanza” – rappresenta, in questo contesto, un’affermazione di sovranità politica che merita attenzione non in chiave di appartenenza ideologica, ma come riaffermazione del principio di responsabilità democratica verso i cittadini.

Il CNDDU valuta altresì significativo il richiamo al rispetto delle autorità religiose, con il sostegno ribadito a Leone XIV, in un momento in cui il dialogo tra politica e dimensione spirituale rischia di essere strumentalizzato. La difesa dell’autonomia delle istituzioni religiose si inserisce pienamente nella tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione, sancita dai principali strumenti internazionali sui diritti umani.

Inoltre, la decisione di sospendere la cooperazione militare con Israele – maturata anche alla luce delle criticità nei teatri di crisi – evidenzia la complessità delle scelte politiche in materia di sicurezza e diritti. Tali scelte, se guidate da criteri di proporzionalità, tutela dei civili e rispetto del diritto internazionale umanitario, rappresentano un banco di prova fondamentale per la credibilità delle democrazie occidentali.

Non meno rilevante appare l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cui invito a una maggiore autoironia da parte dei leader globali richiama implicitamente la necessità di un linguaggio politico responsabile, sobrio e rispettoso: un elemento imprescindibile per la costruzione di relazioni internazionali fondate sulla dignità reciproca.

Come docenti impegnati nella promozione della cultura dei diritti umani, riteniamo che questa fase storica imponga una riflessione più ampia: la leadership politica non può prescindere dal rispetto delle istituzioni multilaterali, dalla tutela delle minoranze e dalla ricerca costante della pace, come ribadito anche nel sostegno all’Ucraina e al suo popolo.

Il CNDDU invita pertanto tutte le forze politiche e sociali a mantenere un confronto alto, fondato su principi e non su contrapposizioni personalistiche, affinché l’Italia continui a essere un presidio credibile di democrazia, dialogo e difesa dei diritti fondamentali.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU