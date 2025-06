Giornata Internazionale Micro, Piccole e Medie Imprese: Valorizzazione delle MPMI e formazione scolastica

In occasione della Giornata delle Micro, Piccole e Medie Imprese, 27 giugno, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/71/279, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende sottolineare il ruolo strategico delle MPMI nel promuovere coesione sociale, sviluppo economico sostenibile e cittadinanza attiva. Le micro, piccole e medie imprese rappresentano oltre il 90% del tessuto imprenditoriale globale, impiegano circa il 70% della forza lavoro e sono attori fondamentali nella promozione della dignità del lavoro, dell’innovazione responsabile e del rispetto dei diritti umani nei contesti locali e internazionali. In Italia esse incarnano i valori fondanti del Made in Italy, espressione dell’eccellenza produttiva, creativa e culturale del nostro Paese. In tale prospettiva, il Coordinamento accoglie con interesse l’introduzione del nuovo indirizzo liceale del Made in Italy, che per l’anno scolastico 2025/2026 ha registrato 511 iscrizioni, pari allo 0,09% del totale, segnando un incremento del 21,7% rispetto all’anno precedente. Questo percorso formativo, sebbene ancora in fase di consolidamento, rappresenta un’opportunità significativa per fornire agli studenti competenze culturali, economiche e relazionali in linea con le esigenze del mondo produttivo e dei territori. Fondamentale in questo ambito è il rafforzamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, strumenti essenziali per coniugare sapere teorico e esperienza pratica. I dati disponibili indicano che il 61,7% dei diplomati del 2023 ha valutato i PCTO come utili per l’orientamento professionale, mentre oltre il 62% degli studenti si è dichiarato soddisfatto delle esperienze svolte; esempi virtuosi come i percorsi proposti dalla Banca d’Italia, che hanno coinvolto più di 2.500 studenti con un tasso di gradimento del 98%, dimostrano quanto l’apprendimento esperienziale possa incidere positivamente sulla consapevolezza personale e sulle competenze relazionali e professionali. Il Coordinamento propone che i PCTO diventino parte integrata e qualificante del nuovo indirizzo Made in Italy, valorizzando collaborazioni con imprese locali, artigiane e manifatturiere, e promuovendo percorsi co-progettati con il territorio e coerenti con le peculiarità dei distretti produttivi italiani. A tal fine è necessario investire in metodologie didattiche sperimentali e innovative, come il Project-Based Learning, l’impresa simulata, i laboratori multidisciplinari, il service learning e la didattica immersiva, capaci di integrare il sapere umanistico con le competenze pratiche e digitali.

Il CNDDU ritiene inoltre che sia indispensabile assicurare una formazione specifica ai tutor scolastici e aziendali, promuovere una cultura della sicurezza nei luoghi di apprendimento-lavoro e garantire un monitoraggio continuo della qualità formativa. In questa giornata così significativa, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ribadisce l’impegno della scuola nel promuovere i valori della responsabilità sociale, della legalità, del lavoro etico e della crescita inclusiva, attraverso percorsi formativi in cui l’eccellenza del Made in Italy e il protagonismo delle MPMI possano tradursi in opportunità concrete per le nuove generazioni, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e in armonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU