Maxi blitz della Polizia contro baby gang. I complimenti di Stefani. Un grande punto segnato a favore della legalità”

Venezia, 20 luglio 2026

“Oggi un grande lavoro della Polizia di Stato ha permesso di segnare un punto di eccezionale significato per la difesa della legalità in Italia e nel Veneto, dove sono state interessate le province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona. Agli oltre mille donne e uomini in divisa che hanno portato a termine questa maxi operazione va la gratitudine di tutta la gente per bene e mia personale”.

E’ questo il commento del Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, al blitz della Polizia che ha portato all’arresto in tutta Italia di 593 giovani, di cui 47 minori, e al sequestro di oltre 700 chili di droga.

“E’ stato dato un duro colpo – aggiunge Stefani – al fenomeno crescente delle baby gang, che spesso scrivono brutte pagine di cronaca nera e gettano nella preoccupazione e nella paura la gente in tante città. Si tratta di persone molto giovani, il che è motivo di sconcerto e dispiacere, ma la regola non può che essere una: zero tolleranza e nessuna impunità perché la giovane età non può in alcun modo giustificare i delitti compiuti”.