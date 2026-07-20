Meteo, allerta gialla per temporali domani 21 luglio su tutto il territorio veneto

Venezia, 20 luglio 2026

Nel pomeriggio di oggi sul Veneto sarà possibile qualche nuovo rovescio e temporale specie su zone montane e pedemontane con probabilità bassa di fenomeni intensi. Martedì crescente instabilità già dal mattino con probabili rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, per la giornata di domani martedì 21 luglio.