Vinitaly, il presidente Stefani incontra l’Unione Cuochi del Veneto e celebra la cucina veneta e italiana patrimonio Unesco

Venezia, 13 aprile 2026

In occasione del Vinitaly, la Regione e l’Unione Cuochi del Veneto hanno sancito un momento di fondamentale importanza per la valorizzazione della cultura enogastronomica del territorio.

“La cucina veneta rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità culturale – ha dichiarato Stefani -. Il Veneto oggi è sempre più Regione leader nell’ospitalità turistica, che non è solo paesaggio o città d’arte, ma anche enogastronomia e capacità degli operatori e dei cuochi di coniugare bellezza del territorio e ricchezza della sua cucina. Sostenere i nostri cuochi significa valorizzare tradizioni, competenze e prodotti che rendono il Veneto un punto di riferimento nel panorama enogastronomico internazionale. Il riconoscimento Unesco non è solo un traguardo simbolico, ma un impegno concreto per tutelare e promuovere ciò che siamo”.

L’incontro allo stand regionale a Vinitaly ha messo in luce la centralità della cucina regionale veneta come pilastro fondante dell’identità culinaria nazionale. La vicinanza della Regione del Veneto ai propri cuochi rappresenta un segnale forte di sostegno a una categoria che, quotidianamente, si fa ambasciatrice di un patrimonio fatto di tecnica, passione e memoria.

Il presidente dell’Unione Cuochi del Veneto, Andrea De Poli, ha concluso: “La cucina veneta non è nata nei ristoranti di oggi, ma nelle cucine delle corti e soprattutto nelle case delle nostre famiglie. Riconoscerne l’importanza significa onorare chi ha preservato la nostra storia attraverso gesti antichi e ingredienti autentici. L’Unione Cuochi del Veneto, attraverso questo incontro al Vinitaly, riafferma il proprio ruolo nel promuovere una cucina al tempo stesso innovativa e rispettosa della tradizione. La sinergia con la Regione del Veneto è essenziale per garantire che l’eccellenza dei prodotti locali e la maestria dei cuochi veneti continuino a essere riconosciute e tutelate a livello locale e internazionale”.