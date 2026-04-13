Vinitaly, Stefani taglia la “forma del presidente” e lancia Caseus 2026

Verona, 12 aprile 2026

“Caseus si conferma anno dopo anno un appuntamento identitario per il nostro territorio, capace di valorizzare il lavoro dei produttori e di raccontare al grande pubblico la qualità delle nostre eccellenze lattiero-casearie. Portare questo momento a Vinitaly significa rafforzare il dialogo tra due grandi filiere agroalimentari del Veneto, ambasciatrici della nostra cultura nel mondo”.



Oggi a Vinitaly il presidente del Veneto Alberto Stefani ha presenziato al tradizionale taglio della “forma del Presidente”, momento simbolico dedicato alla valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie regionali e alla promozione di Caseus, l’evento regionale di riferimento per i formaggi del Veneto. Nel corso dell’evento, Stefani ha annunciato ufficialmente le date della prossima edizione di Caseus, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 nella consueta splendida cornice di villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova).

Organizzato dalla Regione del Veneto con il supporto di A.Pro.La.V. (Associazione Produttori Latte del Veneto) e giunto alla sua 22^ edizione, Caseus rappresenta uno degli eventi più importanti a livello nazionale dedicati al comparto lattiero-caseario. L’edizione 2025, il 4 e 5 ottobre scorsi, ha registrato oltre 100.000 visitatori, confermando il crescente interesse del pubblico e degli operatori per una manifestazione che unisce promozione, cultura e valorizzazione delle produzioni locali.

Durante il taglio della forma, realizzata in occasione di Caseus 2025, i malghesi Andrea Dalla Palma della malga “7 Caliere” di Enego (Val Maron) e Maurizio Cricini hanno raccontato le fasi di produzione, offrendo una testimonianza diretta della tradizione casearia di montagna e del valore del lavoro in malga.

“Con Caseus – ha concluso Stefani – vogliamo continuare a sostenere una filiera fondamentale per le nostre aree montane, promuovendo il lavoro quotidiano di chi custodisce saperi antichi e garantisce qualità, sostenibilità e presidio del territorio. L’appuntamento è dunque ad ottobre, per continuare insieme questo percorso di crescita e valorizzazione”.