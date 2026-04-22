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    Squadra Mobile di Treviso sequestra 150 chili di cocaina. I complimenti di Stefani, “Colpo grosso nella lotta alla droga”

    Regione Veneto 1 Min Read

    Venezia, 21 aprile 2026

    “Complimenti alla Questura e alla Procura della Repubblica di Treviso, che hanno messo a segno il classico colpo grosso nella loro lotta quotidiana al crimine e al mercato finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Con un’azione coordinata e tenace, hanno tolto dalla circolazione 150 chili di eroina e tre spacciatori che avrebbero inondato di veleno chissà quanti territori, a cominciare dalla Marca Trevigiana”.

    Così, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, esprime gratitudine alle forze di Polizia che hanno sventato una sorta di centrale di spaccio di droga sequestrando un grosso quantitativo di cocaina.

    “Gli inquirenti hanno operato – aggiunge Stefani – con grande tenacia e capacità investigativa, arrivando fino a Mantova, dove la droga veniva custodita e hanno mandato due messaggi chiari: ai delinquenti che devono sapere di non poter agire impunemente di fronte alla lotta senza quartiere delle Forze dell’Ordine; e alle famiglie di tanti giovani che rischiano di cadere nella trappola degli stupefacenti e che possono sempre contare sulla forza della legalità”.

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