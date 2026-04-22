Bozza (FI): “Rafforzare la sicurezza del personale sanitario. Regione stanzi risorse per la vigilanza privata”

Verona 21 aprile 2026

“Il territorio veronese si conferma un’eccellenza sanitaria per cure e assistenza. Ma a livello istituzionale occorre rafforzare le misure di sicurezza per medici, infermieri, Oss e personale. Continuano a essere frequenti le aggressioni in ospedali e pronto soccorso, vediamo quanto accaduto lunedì mattina a Verona”.

Lo dice il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, che stamattina ha partecipato a Villafranca alla presentazione della nuova pneumologia dell’ospedale Magalini. Per Bozza, questo, “un risultato notevole, raggiunto grazie al lavoro di Ulss 9 e Università di Verona e al coinvolgimento degli specializzandi. Non era facile dopo le criticità lasciate dalla pandemia e un carenza oggettiva in Italia di specialisti”.

Ma Bozza ne approfitta per fare una riflessione anche sulla necessità di tutelare la sicurezza del personale sanitario negli ospedali e nei Ps: “A livello regionale si possono mettere delle risorse per la vigilanza privata. Il presidio costante dei luoghi di cura disincentiva i comportamenti violenti”.