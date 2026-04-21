Verona Capitale volontariato: Presidente Fontana, riconoscimento attesta realtà radicata

Verona, 20 apr

“Esprimo soddisfazione per l’assegnazione del titolo di Capitale italiana del volontariato 2027 a Verona. È un riconoscimento che premia una realtà articolata e radicata nel territorio veronese, composta da enti e reti associative di volontari, che ringrazio per l’ottimo lavoro. Un’occasione per celebrare e valorizzare l’attività di donne e uomini che fanno della solidarietà e dell’aiuto al prossimo un impegno costante, mostrando il valore e la bellezza dell’esserci per gli altri”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.