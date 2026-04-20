Il Rotary Club Verona dona un defibrillatore alla Polizia Locale

Un libro per affrontare i piccoli “malanni” stagionali si trasforma in uno strumento salvavita a disposizione della comunità. Il Rotary Club Verona ha donato un defibrillatore alla Polizia locale, grazie al ricavato del volume “Un anno in salute – L’armadietto dei farmaci”, destinato a sostenere un intervento concreto a favore della sicurezza dei cittadini.

Il dispositivo salva vita è stato consegnato questa mattina in Comune, con un passaggio simbolico tra il presidente del Rotary club Marco Bacchini e l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e il comandante della Polizia locale Luigi Altamura.

Il defibrillatore sarà infatti installato su un veicolo della Polizia locale, rendendo così possibile un supporto tempestivo in caso di emergenza cardiaca sul territorio.

“Questa donazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato, capace di tradursi in un beneficio diretto per tutta la comunità – sottolinea Stefania Zivelonghi, assessora alla Sicurezza –. È un gesto che unisce generosità e attenzione ai bisogni del territorio, rafforzando il senso di sicurezza per i cittadini. Sapere che uno strumento salvavita sarà a disposizione su una pattuglia della Polizia locale, che opera in modo capillare sull’intero territorio comunale, significa avere un importante strumento in più per interventi rapidi in situazioni di emergenza”.

“Per noi si tratta di uno strumento importante che rafforza la capacità di intervento sul territorio – evidenzia Luigi Altamura, comandante della Polizia locale –. Tutto il personale è formato per l’utilizzo del defibrillatore e l’apparecchiatura sarà operativa su una pattuglia, in coordinamento con il 118, per garantire un supporto tempestivo nelle situazioni di emergenza”.

Il defibrillatore, modello semiautomatico Tecnoheart Plus, è in grado di trattare sia adulti che bambini e rappresenta un presidio fondamentale per intervenire in caso di arresto cardiaco.

“Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dal confronto con le istituzioni, che ci ha permesso di individuare un bisogno concreto – spiega Marco Bacchini, presidente del Rotary Club Verona –. Attraverso un progetto condiviso siamo riusciti a trasformare un’attività culturale in un servizio utile per tutta la cittadinanza. È un esempio di come la collaborazione possa generare risultati concreti”.

Il progetto nasce dalla pubblicazione del volume “Un anno in salute – L’armadietto dei farmaci”, realizzato da Marco Bacchini e Maurizio Infante, farmacista e medico chirurgo, con curatore editoriale Edoardo Bus.

Il libro affronta, con un linguaggio semplice e accessibile, le principali patologie stagionali, tra cui tosse, raffreddore, allergie, mal di schiena e disturbi gastrointestinali, offrendo indicazioni utili per una gestione consapevole della salute quotidiana.

A conferma della collaborazione tra Rotary Club Verona e Polizia locale, è in programma anche l’iniziativa “Incredibilmente”, una serata di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza stradale. L’evento si terrà domani, martedì 21 aprile, alle ore 20.30, al Teatro Blu di Verona in Piazza Giovanni XXIII, 2. L’ingresso è libero.