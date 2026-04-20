Valdegamberi (Futuro Nazionale): “Discariche di confine, via libera della Giunta a un disegno di legge statale: attenzione alta, ma servono coerenza e risultati”

“Prendiamo atto con favore dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un disegno di legge statale – da sottoporre al Consiglio regionale – finalizzato a disciplinare in modo più rigoroso le discariche collocate lungo i confini tra Regioni. È un’iniziativa che intercetta una richiesta chiara proveniente dai territori, in particolare dall’area veronese, su cui da tempo abbiamo acceso i riflettori.

Siamo di fronte a un passaggio significativo, che può contribuire a costruire regole più eque e una gestione più equilibrata degli impianti, evitando concentrazioni e squilibri che negli anni hanno penalizzato alcune zone.

Allo stesso tempo, è doveroso mantenere un approccio realistico. In passato, proposte analoghe, pur partite dal livello regionale, non hanno trovato sbocco a livello nazionale. Il rischio che anche questa iniziativa si fermi lungo il percorso esiste e non va sottovalutato.

Proprio perché l’iniziativa si colloca all’interno della medesima maggioranza politica sia a Venezia sia a Roma, diventa ancora più necessario garantire coerenza e determinazione nell’azione istituzionale. Questo allineamento dovrebbe infatti rappresentare un’opportunità per accelerare i tempi e rendere più incisivo l’intervento, evitando il moltiplicarsi di passaggi che rischiano di rallentarne l’efficacia.

Per questo ribadiamo la necessità di un’azione coordinata tra livello regionale e nazionale, capace di trasformare questa iniziativa in un risultato concreto e duraturo.”