Tosi (FI): “Dopo il centro storico, Tommasi e il fido Ferrari vogliono mettere in ginocchio anche San Zeno. Con il loro progetto meno socialità e a rischio le attività commerciali”

Verona, 16 aprile ’26

“Dopo aver messo in ginocchio il commercio e la ristorazione in centro storico, con eccessive pedonalizzazioni ed eliminazione dei parcheggi, ora Tommasi e il fidato assessore Ferrari procedono allo stesso modo anche a San Zeno. Con le solite risibili motivazioni di restituire spazi alla socialità, che al contrario decrementerà. Tra un anno se ne vanno a casa, ci auguriamo che non facciano in tempo a realizzare l’ennesimo scempio contro la vivibilità del quartiere e contro le attività commerciali”.

Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia e già Sindaco Flavio Tosi, circa il progetto dell’amministrazione comunale di pedonalizzare il quartiere San Zeno, riaprire il park sotterraneo di piazza Corrubio così da togliere decine di posti auto in superficie .

“Ma il parcheggio sotterraneo – ricorda Tosi – ha la funzione di accogliere chi decide di sostare nei pressi del quartiere un’intera giornata o comunque diverse ore; non parcheggia certo lì chi arriva in zona solo per entrare in un negozio o al bar. E’ evidente dunque che togliere i posti auto in superficie significa disincentivare moltissima gente a venire a San Zeno, pertanto, checché ne dica la giunta, togliere socialità e il grosso della clientela agli esercenti. Per avere conferma basta chiedere ai titolari e ai gestori della attività commerciali in centro storico: con le sciagurate politiche di Tommaso Ferrari si sono visti ridurre il lavoro”.

“Per fortuna – conclude Tosi – questa amministrazione tra un anno finisce il mandato. E dal momento che sono lenti su tutto, quello che speriamo è che per il bene di cittadini ed esercenti non riescano a concludere il progetto, anche perché ci vorrà qualche passaggio amministrativo prima di riaprire effettivamente il parcheggio sotterraneo, che deve passare ad Amt e poi comunque essere sistemato e rimesso a norma”.