On. Tosi (FI): “Nuovo Bentegodi, Tommasi non toccherà palla… a forza di rinviare le decisioni, ora è fuori tempo massimo. Se ne occuperà la prossima amministrazione”

Verona, 11 maggio ’26

L’europarlamentare di Forza Italia e già Sindaco di Verona, Flavio Tosi, commenta le dichiarazioni di Christian Puscasiu, presidente di Presidio Investors, il fondo proprietario dell’Hellas Verona, in merito al progetto del nuovo stadio.

“Apprezzo la buona volontà dell’Hellas Verona, tuttavia per colpa dell’inconcludenza del Sindaco Tommasi sul piano politico-amministrativo, ora siamo fuori tempo massimo. Così per un altro anno nulla accadrà: nel maggio 2027 infatti questa Giunta comunale scade, pertanto già tra sei mesi in Comune ci sarà un sostanziale stop sui grandi temi: dovrà affrontare la questione la nuova amministrazione”.

Tosi sottolinea: “Dalle dichiarazioni di Puscasiu si capisce, tra le righe, che non tutto è andato per il verso giusto nei rapporti tra l’Hellas e l’amministrazione Tommasi. Puscasiu dice che un progetto di tale portata richiede che il Comune sia un vero partner, ma noi sappiamo che Tommasi non è in grado di andare a Roma e ottenere soldi dal Governo per co-finanziarie il progetto. Per esempio poteva chiedere anche fondi del Pnrr, avremmo visto il risultato già in questi mesi, ma non ci sono mai state azioni in tal senso, probabilmente non ci avrà nemmeno pensato. Da quello che sappiamo, Tommasi si è incartato per mesi su progetti non realizzabili e privi in partenza di un ritorno economico per gli investitori. Questo credo abbia fatto perdere tempo anche all’Hellas Verona”.

“Ora – prosegue Tosi – aspettiamo di vedere, senza pregiudizi, il progetto che presenterà il Verona, perché toccherà alla prossima amministrazione comunale valutarne la bontà o meno. Noi abbiamo le nostre idee sul nuovo Bentegodi, ma ovviamente siamo disponibili a confrontarci”.