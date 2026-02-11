Close Menu
    giovedì 12 Febbraio
    Tosi (FI): “Verona ancora città più inquinata del Veneto. Le scelte sulla mobilità dell’amministrazione Tommasi puniscono i cittadini e non portano a nulla”

    Politica Verona 1 Min Read

    Verona, 10 febbraio ’26.

    “Verona resta la città più inquinata del Veneto, segno che i provvedimenti ideologici e contro i cittadini dell’amministrazione Tommasi sulla mobilità non servono a nulla”, dichiara Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, dopo il report di Legambiente che fotografa Verona come la città veneta con più sforamenti di Pm10.

    Tosi dice. “In questi tre anni e mezzo Tommasi e il fidato assessore Ferrari hanno pensato solo a punire i cittadini che utilizzano le auto, con scelte demenziali: pensiamo alla Ztl h 24, la riduzione dei parcheggi, il restringimento e la modifica a senso unico delle carreggiate per far posto alle piste ciclabili. Tutto inutile ai fini della lotta all’inquinamento; anzi, un effetto lo hanno sortito: mettere in difficoltà famiglie, lavoratori, imprese”.

    Tosi riconosce che “il problema inquinamento è strutturale, dipende dalla geomorfologia della pianura padana, che è un bacino chiuso con poco vento. Pertanto, chiaramente non dipende da questo o quel Sindaco. Tuttavia, proprio perché le cause sono geomorfologiche e non dipendono dall’uso dell’auto, bisognerebbe smetterla di adottare politiche restrittive e punitive contro l’uso dei veicoli privati”.

