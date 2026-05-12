Palasport, via alla riqualificazione: approvato il progetto di fattibilita’

Previsti 2.675.000 euro per gli interventi di riqualificazione.

La Giunta comunale di Verona ha approvato il documento di fattibilità per la riqualificazione generale del Palasport, avviando contestualmente la procedura di ricerca di sponsor privati o pubblici ai quali affidare i lavori. L’importo complessivo previsto è di 2.765.000 euro.



Gli interventi interesseranno le pavimentazioni interne non sportive, l’ammodernamento degli spogliatoi, il rifacimento di tutti i servizi igienici, la sostituzione dei serramenti interni ed esterni — compresi i cupolini perimetrali — la sistemazione del piazzale esterno e l’insonorizzazione interna.



Il Palasport, inaugurato nel 1986, è la principale struttura al coperto del Comune di Verona e questi interventi mirano a migliorarne le prestazioni energetiche, a garantirne l’idoneità ad ospitare le attività sportive ed extra sportive per le quali è stato progettato, al ripristino dei danneggiamenti dovuti ad eventi atmosferici, dalla vetustà, dal deterioramento dovuto all’uso quotidiano.



Il finanziamento sarà ricercato attraverso contratti di sponsorizzazione di tipo tecnico, della durata massima di dieci anni: lo sponsor si farà carico della progettazione e realizzazione delle opere, ottenendo in cambio l’intitolazione e la brandizzazione della struttura. La scelta di questo modello risponde anche all’esigenza di non gravare sulle risorse interne degli uffici comunali.

Il documento di fattibilità sarà inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026–2028. A seguire, la Direzione Edilizia Pubblica avvierà le ulteriori fasi progettuali e le procedure di ricerca di sponsor privati o pubblici.