Nominati i due nuovi direttori, sanitario e amministrativo

Verona, 11 maggio 2026

Sono stati nominati dal direttore generale, Paolo Petralia, il nuovo direttore sanitario e il nuovo direttore amministrativo Aoui.

La dott.ssa Marianna Lorenzoni prenderà servizio a fine mese e sostituirà la dott.ssa Matilde Carlucci. Laureata in Medicina e chirurgia e specializzata in Igiene e prevenzione all’Università di Verona, il nuovo direttore sanitario viene dall’analogo ruolo svolto all’ospedale Carlo Poma di Mantova.

Il dott. Roberto Sembeni da metà maggio sarà direttore amministrativo al posto della dott.ssa Vania Rado. Laureato in Economia all’Università Cà Foscari di Venezia, il dott Sembeni viene dall’analogo ruolo nell’Ulss 5 Polesana.

Il direttore generale esprime un sentito ringraziamento e i migliori auguri ai nuovi direttori.