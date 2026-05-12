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    Polizia di Verona – Tenta di rubare in un negozio e aggredisce i titolari per fuggire: arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di trentasei anni

    Polizia di Stato 2 Mins Read

    La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, nella serata di sabato, un trentaseienne guineano, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria ai danni dei titolari di un esercizio commerciale di via Mantovana.

    L’intervento degli agenti delle Volanti è scattato intorno alle 18.45, a seguito di diverse segnalazioni giunte alla Sala Operativa della Questura relative ad una lite in corso all’interno del negozio.

    Secondo quanto ricostruito dagli operatori, che in breve tempo hanno raggiunto l’attività commerciale, l’uomo, dopo aver prelevato diversa merce dagli scaffali, avrebbe tentato di oltrepassare le casse senza pagare. Una volta fermato dai titolari dell’esercizio, insospettiti dallo zaino particolarmente voluminoso che il cittadino straniero portava con sé, il trentaseienne avrebbe inizialmente estratto spontaneamente alcuni prodotti nel tentativo di far credere che il restante contenuto fosse di sua proprietà, per poi cercare di allontanarsi spintonando i proprietari ed un cliente intervenuto per ostacolarlo.

    La successiva perquisizione personale effettuata dagli agenti ha consentito di rinvenire, sempre all’interno dello zaino, altra merce indebitamente sottratta, immediatamente restituita ai legittimi titolari.

    Al termine degli accertamenti, l’uomo – già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio – è stato arrestato ed è stato accompagnato presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa dove, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha atteso fino a questa mattina la celebrazione del rito direttissimo.

    Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il rinvio dell’udienza al prossimo 24 giugno.

    Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

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