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    Polizia di Verona – Ricercato dalle Forze dell’Ordine: 21enne arrestato dalla Polizia di Stato

    Polizia di Stato 2 Mins Read

    Sabato pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un ventunenne straniero nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione, in aggravamento al precedente divieto di dimora nel comune di Verona e Provincia, emesso dalla Corte d’Appello di Venezia.

    Gli agenti delle Volanti, intorno alle ore 15.00, durante un controllo d’iniziativa nei pressi dei Bastioni di Circonvallazione Oriani, hanno rintracciato un uomo che, invitato a fornire le proprie generalità, in un primo momento ha dato un nominativo falso al fine di eludere i controlli sulla propria persona.

    Insospettiti dall’atteggiamento dello straniero, gli operatori lo hanno nuovamente invitato a fornire le esatte generalità informandolo, al contempo, che fornire false indicazioni sulla propria identità costituisce reato. A questo punto il ragazzo ha dato i dati esatti.

    Gli operatori hanno quindi proceduto agli accertamenti di rito, al termine dei quali è emerso che lo stesso è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento al precedente divieto di dimora nel comune di Verona e Provincia, emesso dalla Corte d’Appello di Venezia il 5 maggio 2026.

    Alla luce degli elementi raccolti, il ventunenne è stato accompagnato in Questura per la formalizzazione degli atti a suo carico e successivamente presso la Casa Circondariale di Verona-Montorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

    Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

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