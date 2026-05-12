Giornata internazionale dell’Infermiere, 12 maggio

La vocazione di aiutare le persone accomuna gli infermieri. La testimonianza di due neoassunti che coronano il sogno

Verona, 11 maggio 2026

A vent’anni come a 40, la molla è sempre la stessa. Ciò che spinge una persona ad intraprendere una carriera da infermiere – un lavoro importante quanto impegnativo – è la voglia di aiutare le persone a non soffrire e a stare meglio. Una vocazione personale che diventa professionalità con la laurea triennale dell’Università di Verona.

In occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere che ricorre domani 12 maggio, sono emblematiche le storie di due infermieri neoassunti. Hanno appena preso servizio in Aoui: Alessandro Buciol, 22 anni, e Samuele Bertasini, 35 anni. Per entrambi essere infermiere significa aiutare ed esserci per le persone che incontrano nel quotidiano. E’ un’esperienza intensa ma ricca di soddisfazioni. Per quanto riguarda il percorso universitario è il tirocinio ciò che colpisce di più.

Sono ad oggi 2.135 gli infermieri in corsia, negli ambulatori a fianco di specialisti, pazienti e familiari. La maggiora parte sono donne, con 1812 presenze, e un terso del totale (842) hanno un’età sotto i 40 anni. Dal 16 maggio saranno altri 90 i neoassunti che hanno vinto il concorso in Aoui. Tutti sono una risorsa irrinunciabile che rende la prestazione ospedaliera, e medica in generale, completa e quanto più vicina alla gente, creando un rapporto che va al di là della semplice assistenza medica.

I due neoassunti. Alessandro. Ha 22 anni e viene da Merano ed è infermiere di Chirurgia generale. Già dalla scuola superiore il suo obiettivo era lavorare alla salute delle persone, con un occhio di riguardo per la fisioterapia. Tuttavia, ha intrapreso il corso di Infermieristica a Verona con qualche dubbio ma che alla fine, ammette, si è rivelata la sua strada.

Samuele. Ha 35 anni, originario di Villafranca. Ora infermiere di Terapia intensiva generale a Borgo Trento. Dopo il diploma ha costruito la sua carriera nel mondo della ristorazione, non smettendo di mirare a quella sanitaria. Ha frequentato il corso da Operatore sociosanitario e durante il Covid ha deciso di investire il suo tempo libero iscrivendosi al corso di Laurea in Infermieristica. Il suo obiettivo si è realizzato entrando in Aoui.

Ruolo centrale nella cura e assistenza. L’infermiere è un professionista sanitario che si occupa dell’assistenza infermieristica, lavora in autonomia e in stretta collaborazione con l’équipe medica. Le funzioni che svolge sono molteplici e vanno dalla prevenzione ed educazione alla salute, alla cura e assistenza della persona e della famiglia. L’infermiere pianifica, gestisce e valuta l’assistenza infermieristica tra le mura ospedaliere, nei servizi territoriali e anche a casa del paziente.

Formazione universitaria. Si diventa infermiere al termine del percorso di laurea triennale in Infermieristica e il superamento dell’esame di Stato. Il corso dell’Università di Verona ha attualmente 960 iscritti, con sedi anche a Legnago, Vicenza, Trento e Bolzano. Il percorso di studi prevede, accanto alla formazione teorica, un tirocinio pratico fondamentale, svolto in diversi ambiti: area medica, chirurgica (comprese le sale operatorie), emergenza, salute mentale, assistenza domiciliare, riabilitazione, area materno-infantile e strutture residenziali. Dopo la Triennale, ci sono anche le opzioni della laurea Magistrale o di Master su temi specifici.