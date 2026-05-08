Due selezioni pubbliche per funzionari amministrativi-contabili: domande entro il 27 maggio e il 5 giugno

Il Comune di Verona ha indetto due selezioni pubbliche per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di due posti di Funzionario servizi amministrativi-contabili – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione.

Le procedure sono state approvate con determinazioni dirigenziali del 30 aprile 2026 e riguardano: un posto alla Direzione Contabilità – Servizio Contabilità Economico Patrimoniale (Accrual); un posto all’Area Servizi alla Persona – Servizio Servizi Antiviolenza.

Per la selezione relativa alla Direzione Contabilità le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 5 giugno, mentre per la selezione relativa al Servizio Servizi Antiviolenza il termine fissato è alle ore 23:59 del 27 maggio.

Come presentare le domande

Le candidature devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento della Funzione Pubblica (InPA).

Per entrambe le selezioni è previsto il versamento di una tassa di ammissione di 10 euro tramite sistema pagoPA, indicando nella causale rispettivamente “CFL ANTIVIOLENZA – cognome e nome concorrente” oppure “CFL ACCRUAL – cognome e nome concorrente”.

La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Prima dell’invio della candidatura è necessario registrarsi al Portale InPA e compilare il proprio curriculum vitae. La registrazione è gratuita e accessibile esclusivamente tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Non sono ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle indicate nei bandi, pena l’esclusione dalla selezione.

Tutte le informazioni e i bandi integrali sono disponibili sul Portale InPA e sul sito del Comune di Verona.

CFL 1 posto Funzionario servizi amm.vi-contabili per la Direzione Contabilità (Accrual)- scad. termine per la domanda sul portale In.PA 05/06/2026 ore 23.59

CFL 1 posto Funzionario servizi amm.vi-contabili per l’Area Servizi alla Persona (Servizio Servizi Antiviolenza) – scad. termine per la domanda sul portale In.PA 27/05/2026 ore 23.59