Traffico illecito di oro tra Veneto e Austria, il plauso del presidente Stefani a Fiamme Gialle e inquirenti

Venezia, 8 maggio 2026

“Un’ulteriore conferma dell’efficacia e dell’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle Fiamme Gialle nel contrasto alla criminalità economica e organizzata. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza di Verona e Vicenza e alla Procura scaligera, per la brillante operazione condotta, che ha portato al fermo di due persone e al sequestro di sei chilogrammi di oro purissimo e di oltre un milione di euro in contanti”.

Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commentando l’operazione delle Fiamme Gialle che ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro puro a 24 carati tra il Veneto e l’Austria, finalizzato al riciclaggio.

“Il Veneto – aggiunge Stefani – è una regione operosa che vive di lavoro, impresa e legalità: per questo è indispensabile mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di infiltrazione criminale e di economia sommersa, soprattutto quando assume dimensioni internazionali e coinvolge flussi finanziari così rilevanti”.