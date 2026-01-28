L’on. Vito Comencini, leader di Popolo Veneto, incontra i vertici dei Carristi veronesi

Appuntamento conoscitivo nel Circolo Unificato dell’Esercito, in Castelvecchio, del direttivo della Presidenza Regionale dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia (ANCI) del Veneto Occidentale e del Trentino Alto Adige con l’on. Vito Comencini (Bussolengo, Verona, 11 ottobre 1987), deputato della Lega nella XVIII Legislatura (durata mandato 23 marzo 2018 – 12 ottobre 2022, componente della Commissione speciale per l’esame di Atti del Governo, membro e segretario della III Commissione Affari esteri e Comunitari).

Staccatosi dal Carroccio, ha fondato Popolo Veneto con preminenti obiettivi d’autonomia regionale. Inoltre, è presidente del Centro Studi “Suvorov”, organismo culturale intitolato al principe e generale russo Aleksandr Vasil’evič Suvorov, conte di Suvorov di Rymnik (Mosca, 24 novembre 1729 – San Pietroburgo, 18 maggio 1800).

Al momento di dialogo ed eventuale collaborazione a largo raggio hanno partecipato, oltre ad alcuni aderenti, l’immancabile generale C. A. Giuseppe Pachera (figura simbolo, presidente nazionale onorario dell’ANCI e presidente regionale dei Carristi), dall’alto anagrafico dei suoi 103 anni; il colonnello Carmelo Napoleone Puglisi (vice presidente regionale); la professoressa Raffaella Massarelli (moglie del colonnello Puglisi di cui è efficiente spalla organizzativa, nonché curatrice nel 2022 della biografia-intervista “Testimone di storia nella storia”, documentata retrospettiva tra fatti pubblici e memorie personali del gen. Pachera al giro di boa dei suoi cent’anni, festeggiati il 6 agosto 2022); il tenente generale ispettore Antonio Scipione (intento alla prossima realizzazione d’un progetto divulgativo nelle scuole che insegni quella che l’interessato chiama “vera storia” e non quella manipolata, censurata o di parte); Flavio Corsi (di Adgraf di Bussolengo che stampa il periodico bimestrale “I Carristi”, inviato gratuitamente a soci e simpatizzanti) assieme alla moglie, signora Laura.

L’amichevole atmosfera di questo primo approccio promette bene per prossime iniziative, eventi e quant’altro da filosofia socio-culturale comune…

di Claudio Beccalossi