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    Gioco d’azzardo; on. Boscaini (FI): ”Con le limitazioni si ottiene spesso l’effetto opposto. Occorre sensibilizzare sul tema”

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma 11 giugno ‘26

    “Nella mia esperienza di amministratore locale ho ascoltato diverse testimonianze di persone che sono andate sul lastrico per la dipendenza dal gioco d’azzardo. L’esperienza mi dice che imponendo limitazioni generali spesso purtroppo si ottiene l’effetto contrario, tuttavia non ci si deve mai fermare con la comunicazione per sensibilizzare su questo fenomeno. Finché non si tocca il fondo spesso non si ha il coraggio di chiedere aiuto. È fondamentale affrontare tale questione anche con misure che attengono al profilo della salute e non soltanto economico”.

    Lo affermato la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, intervenendo ieri a Roma al convegno “Scommettere sul futuro (quello vero)”, promosso dal Forum delle associazioni familiari.

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