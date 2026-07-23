Gite d’autunno 2026, al via il turismo sociale per gli over 65: le proposte del Comune

Torna anche quest’anno il programma “Gite d’autunno”, l’iniziativa di turismo sociale promossa dal Comune e rivolta ai cittadini e alle cittadine residenti con più di 65 anni, in buone condizioni fisiche e completamente autosufficienti. Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire dal 30 luglio 2026, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente online sul sito www.comune.verona.it oppure telefonando ai numeri 045 8078635 e 045 8078637.

La quota di partecipazione comprende il trasporto in bus ed eventuali altri mezzi di trasporto, gli ingressi e le visite guidate con dotazione di auricolari, oltre al pranzo o alla cena. In caso di rinuncia, la quota sarà rimborsata soltanto qualora sia possibile individuare un sostituto. Ai partecipanti si raccomandano abbigliamento e calzature comodi.

Il programma autunnale propone cinque itinerari alla scoperta di alcune delle mete più suggestive del Nord Italia. Il 4 settembre, al costo di 120 euro, è in programma “Venezia by night”, nell’ambito del filone dedicato alla laguna: la giornata prevede la navigazione nella laguna di Venezia con guida per l’intera escursione e motonave in esclusiva, una cena a bordo a base di pesce durante la navigazione e la visita guidata a Palazzo Ducale.

Il 17 settembre, con una quota di 80 euro, la gita “Colli Euganei”, inserita nel percorso “andar per castelli”, condurrà i partecipanti alla visita guidata del Castello del Catajo di Battaglia Terme, seguita dal pranzo al ristorante e dalla visita guidata al castello Cini di Monselice.

Il 7 ottobre, al costo di 80 euro, sarà la volta del “Trentino – i castelli della Val di Non”, con la visita guidata a Castel Valer, il pranzo al ristorante e la visita guidata a Castel Thun.

Il 9 ottobre, con una quota di 110 euro, è in calendario la gita “Venezia”, sempre nel filone dedicato alla laguna: la giornata comprenderà la navigazione nella laguna di Venezia con guida per l’intera giornata e motonave in esclusiva, la visita al Museo di Palazzo Mocenigo – Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo, il pranzo a bordo della motonave a base di pesce e la passeggiata a Burano.

Infine, il 23 ottobre, al costo di 80 euro, il programma si chiude con “Bergamo e Crespi d’Adda”, nell’ambito del percorso dedicato alle antiche mura e all’archeologia industriale: la gita prevede la visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda, il pranzo al ristorante e la visita guidata al centro storico di Bergamo.