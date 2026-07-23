Chirurgia pediatrica. Ladies Circle 5 Verona dona dispositivo medico

Prof. Giacomello: “Orgogliosi di sentire la comunità nel nostro reparto”

Verona, 23 luglio 2026

La Chirurgia pediatrica ancora una volta destinataria della solidarietà da parte delle associazioni. Questa mattina nel reparto diretto dal prof. Luca Giacomello si è tenuta la consegna di un apparecchio portatile per bambini di rilevazione della pressione e ossigenazione del sangue, donato dall’associazione Ladies Circle 5 Verona.

Per braccia molto piccole. Uno strumento pensato solo per i bambini. Portatile e pratico, misura pressione e ossigenazione del sangue tenendo conto che i piccoli pazienti non sono adulti in miniatura. Dotato di braccialetti delicati proporzionati alle loro braccia e parametri calibrati secondo l’età, l’apparecchio si adatta alle esigenze specifiche di ogni fascia d’età pediatrica, che si può selezionare. In base a quest’ultima varia la delicatezza del rilievo dei parametri.

Ladies Circle 5 Verona. Ladies Circle 5 Verona è attiva sul territorio dal 2009, è un’associazione non profit formata da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Opera nel segno del motto “Amicizia e impegno sociale” e si propone di favorire l’amicizia tra donne sul piano locale, nazionale ed internazionale, di organizzare conferenze e dibattiti. Inoltre, Ladies’ Circle 5 Verona si impegna in attività di solidarietà e di beneficenza, aiutando le persone meno fortunate del territorio, sostenendo anche altre associazioni.

Alla donazione erano presenti il prof. Luca Giacomello direttore Uoc Chirurgia pediatrica con la caposala delle degenze Martina Cortese e la tesoriera dell’associazione Ladies Circle Verona Silvia Gibin, con volontarie e volontari.

Prof. Luca Giacomello, direttore Uoc Chirurgia Pediatrica: “Con immensa gratitudine riceviamo oggi questo strumento a misura di bambino e di grande praticità per il personale sanitario. Ma oltre all’utilità pratica, c’è un altro aspetto di cui sono orgoglioso: sentire ancora una volta la presenza della comunità a fianco del nostro reparto, nelle piccole e grandi necessità. Questa donazione è una conferma del nostro impegno ad aprire sempre più le porte dell’ospedale per un mutuo scambio con il territorio. Ringrazio profondamente Ladies Circle 5 Verona per aver creduto con noi che il legame tra volontari e ospedale è importante per offrire ai nostri pazienti e alle loro famiglie la migliore assistenza possibile”.