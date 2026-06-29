Pronto soccorso Borgo Trento, ieri 4 sincopi da calore in poche ore

Sono 3 adulti già dimessi e un anziano ancora in osservazione. Non se ne vedevano da anni

Verona, 29 giugno 2026

Tra il pomeriggio e la notte di ieri, domenica 28 giugno con temperature record, sono arrivati in Pronto soccorso 4 pazienti con sincope da calore, una casistica che non si registrava più da anni.

Si tratta della perdita di coscienza immediata, simile a uno svenimento, ma con risveglio autonomo. Si verifica come reazione all’eccessiva esposizione ad alte temperature con la dilatazione dei vasi sanguigni mentre il corpo cerca di raffreddarsi.

Pazienti. Sono stati due uomini e due donne. Tre di loro sono di età comprese tra i 40 e 70 anni, già dimessi, e un anziano che è ancora in osservazione. Una donna ha riscontrato il malore in chiesa a Bosco Chiesanuova, gli altri tre invece si trovavano in luoghi chiusi senza aria condizionata.