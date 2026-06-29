Polizia di Verona – Violenta aggressione in Piazza Cittadella: arrestato dalla Polizia di Stato un uomo per tentato omicidio aggravato

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato un 40enne marocchino, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato ai danni di un uomo di 47 anni originario dalla Romania, gravemente ferito al termine di una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri in Piazza Cittadella.

L’intervento delle Volanti è scattato poco prima della mezzanotte, a seguito della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura, relativa all’accoltellamento di un uomo.

Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente individuato il presunto aggressore, ancora presente nell’area interessata dai fatti e, a breve distanza, la vittima, in evidente stato di shock e con ingenti perdite ematiche.

Avvicinatisi all’uomo ferito, gli operatori hanno constatato la gravità delle lesioni riportate, rilevando in particolare il distacco pressoché totale dell’orecchio sinistro, apparentemente strappato nel corso dell’aggressione.

Considerata la situazione critica, veniva richiesto con urgenza l’intervento del personale sanitario del 118, che provvedeva al trasporto della vittima presso l’ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, attraverso le testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti e la visione delle telecamere di videosorveglianza ivi presenti, l’aggressione si sarebbe verificata all’interno dell’area della biglietteria del parcheggio presente nella piazza, dove i due uomini sarebbero stati coinvolti in una violenta colluttazione.

Sul luogo erano presenti evidenti tracce ematiche, rinvenute sia sul pavimento sia sulle attrezzature presenti all’interno dei locali.

Determinanti, per la ricostruzione dell’accaduto, sono risultate le dichiarazioni dei testimoni presenti, i quali hanno riferito di aver assistito alla lite e di aver visto il presunto aggressore colpire ripetutamente con un cavatappi la vittima nella parte superiore del corpo; gli stessi hanno inoltre indicato con certezza agli operatori l’uomo rimasto sul posto quale autore delle lesioni.

Gli agenti hanno, pertanto, rinvenuto e sottoposto a sequestro il cavatappi con manico in legno, intriso di sostanza ematica, ritenuto compatibile con le ferite riportate dalla vittima.

Alla luce degli elementi raccolti, il quarantenne – già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora – è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, in attesa del giudizio di convalida.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.