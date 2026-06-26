Ancora ondate di calore su tutto il territorio veneto. Confermata “Allerta gialla” per disagio fisico anche domani 27 giugno

Venezia, 26 giugno 2026
Permangono sul territorio veneto condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso, almeno fino a lunedì. Potrebbero verificarsi rovesci o temporali prevalentemente sulle zone montane e pedemontane nelle ore pomeridiane/serali.
Alla luce di queste valutazioni, anche per la giornata di domani, sabato 27 giugno, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per disagio fisico da calore in tutto il territorio regionale.