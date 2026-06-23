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    Meteo, si attenua il caldo sulla montagna veneta, ma giovedì e venerdì temperature in aumento. Domani allerta gialla per disagio fisico su pedemontana, pianura e costa

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 23 giugno 2026

    Il meteo regionale comunica che permangono nel territorio regionale condizioni di disagio fisico in prevalenza intenso, almeno localmente moderato sulle zone montane. Potrebbero verificarsi rovesci o temporali da locali a sparsi sulle zone montane nelle ore pomeridiane/serali, in possibile occasionale sconfinamento sulla pianura settentrionale nelle ore serali e notturne; la probabilità di fenomeni intensi è contenuta.

    Giovedì e venerdì le condizioni di disagio saranno in aumento fino a risultare in prevalenza intenso su tutte le zone del Veneto

    Alla luce di queste valutazioni, per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per disagio fisico da calore in tutto il territorio regionale eccetto su Dolomiti occidentali ed orientali, Feltrino, Prealpi Vicentine Altopiano di Asiago e Valsugana, ed Altopiano Sette Comuni, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale, Prealpi Bellunesi, Valbelluna/Feltrino, Alpago e Cansiglio.

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