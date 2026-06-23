IT-ALERT, venerdì un test sul rischio “collasso grande diga” interesserà la diga di Salionze. Messaggio trasmesso su tutti i dispositivi mobili presenti o in transito a Valeggio sul Mincio

Venezia, 23 giugno 2026

Venerdì 26 giugno 2026, nell’ambito dell’esercitazione nazionale denominata EXE PO 2026, dedicata al rischio idrogeologico e idraulico nel bacino del fiume Po, che si svolgerà dal 25 al 27 giugno 2026, in accordo con il Dipartimento della Protezione civile è stato programmato un test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert per lo scenario “collasso grande diga”, con riferimento alla diga di Salionze, sbarramento sul fiume Mincio tra i Comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio (MN).

Il test, che simulerà la fase di collasso della diga, si svolgerà nella giornata del 26 giugno 2026 quando il Dipartimento della Protezione civile, indicativamente alle ore 14:00, invierà un messaggio di test IT-Alert verso l’area dei comuni destinatari dall’allertamento a valle della diga, tra i quali, in Regione del Veneto, ricade il Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il messaggio sarà trasmesso a tutti i dispositivi mobili presenti, e a quelli che faranno ingresso nell’area delimitata dal confine comunale, con la possibilità di essere recepito anche nei territori limitrofi che ricadono nell’area coperta delle antenne delle reti mobili interessate dalla trasmissione del messaggio, per effetto del cosiddetto overshooting.

Il testo del messaggio, trasmesso anche in lingua inglese, sarà il seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Il giorno del test, l’homepage del sito www.it-alert.gov.it riporterà il link al questionario che i cittadini nel territorio coinvolto sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica.