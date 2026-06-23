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    RFI, linea Verona – Vicenza: modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale

    infrastrutture 2 Mins Read

    Tra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza

    Interruzione programmata dalle ore 13:30 del 27 giugno alle ore 05:30 del 29 giugno 2026

    Ulteriori interruzioni notturne nelle notti del 05/06 e 07/08 luglio 2026

    Verona, 23 giugno 2026

    La circolazione ferroviaria sarà interessata da modifiche tra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza per consentire lo svolgimento di ulteriori attività di potenziamento infrastrutturale nell’ambito della realizzazione della nuova linea AV/AC Verona – Vicenza, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

    In particolare, è prevista un’interruzione continuativa della linea dalle ore 13:30 di sabato 27 giugno alle ore 05:30 di lunedì 29 giugno 2026, con indisponibilità degli impianti di trazione elettrica.

    Nel corso di questa finestra verranno eseguiti interventi propedeutici all’attivazione degli innesti della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità sulla linea esistente. Presso la stazione di Verona Porta Vescovo saranno posati tratti di barriere antirumore e proseguiranno le attività di attrezzaggio tecnologico, mentre tra Lonigo e Montebello Vicentino continueranno le lavorazioni legate alla trazione elettrica e all’attrezzaggio degli impianti. Nello stesso periodo saranno inoltre eseguiti test tecnologici finalizzati a verificare il corretto funzionamento dei sistemi in vista dell’attivazione prevista per agosto 2026.

    Ulteriori interruzioni notturne della durata di sette ore sono programmate tra Verona Porta Vescovo e Vicenza nelle notti tra domenica e lunedì 05/06 luglio e tra martedì e mercoledì 07/08 luglio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:05 e le ore 06:05. Durante queste attività proseguirà, in particolare, la posa delle barriere antirumore lungo la linea.

    Gli interventi rientrano nel più ampio programma di realizzazione della nuova infrastruttura AV/AC Verona – Vicenza e consentiranno di incrementare progressivamente gli standard di capacità, affidabilità e qualità del servizio ferroviario.

    Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati dalle modifiche saranno disponibili sul sito di Rete Ferroviaria Italiana, sui canali digitali delle imprese ferroviarie, nonché presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

    di Diego Brunizzo

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